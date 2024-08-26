الجيش الاردني : تجهيز عيادتين للأطراف الاصطناعية في غزة

وقال المساعد للشؤون الطبية والاقاليم العميد الطبيب سهل الحموري" بناءً على التوجيهات الملكية السامية، واستجابة للظروف الاستثنائية التي يواجهها الأشقاء في غزة، وبتوجيه وإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية الخدمات الطبية الملكية، تم اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة إذ تم إنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية ومحطتين طبيتين في الأراضي الفلسطينية، توزعت لتشمل ثلاثة مواقع في الضفة الغربية، في مدن نابلس وجنين ورام الله، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين في قطاع غزة، في منطقتي تل الهوا وخان يونس".
وبين العميد الطبيب الحموري أنه استجابة للاحتياجات الصحية الملحة في قطاع غزة، تقرر الارتقاء بهذه المستشفيات إلى مستوى متقدم، بحيث تتوافق مع المستشفيات الكبرى التابعة للقوات المسلحة الأردنية من حيث البنية التحتية والكفاءة التشغيلية.
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