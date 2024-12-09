الجيش: الاستمرار بتعزيز الواجهات الحدودية بقوات نوعية بما يتناسب مع طبيعة التطورات في المنطقة

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، أهمية توظيف كافة الإمكانات والقدرات المتعلقة بأمن وحماية حدود الوطن، ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة في عمليات التطوير والتحديث على الواجهات الحدودية وضرورة الاستجابة القصوى لكافة المتغيرات التي تشهدها المنطقة والإقليم. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال تفقده كتيبة حرس الحدود/12 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود/2 التابع للمنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجازات حول المهام والواجبات المناطة بالمنطقة العسكرية الشمالية، ودور وحدات حرس الحدود والجهود التي تبذلها للتعامل مع مختلف التحديات ضمن منطقة مسؤوليتها.



وفي سياق متصل، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة كتيبة حرس الحدود /3 الملكية، إحدى وحدات اللواء الهاشمي التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات من القادة المعنيين حول سير الأمور العملياتية واللوجستية والجهود المبذولة لحماية الواجهة الحدودية والخطط المستقبلية التي ستنفذها وحدات اللواء.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارتين، أن عملية تعزيز الواجهات الحدودية بقوات نوعية مستمر لضمان تحقيق مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن حدود المملكة من خلال التركيز على التوظيف الأمثل للأسلحة والمعدات والقوى البشرية.



ونقل اللواء الركن الحنيطي ثقة واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بقوات حرس الحدود والوحدات التي تساندها مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقتين العسكريتين الشمالية والوسطى، مؤكداً ضرورة بذل كافة الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.