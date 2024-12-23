الجيش: التعامل مع متفجرات قديمة السبب وراء الأصوات التي سُمعت بمحافظتين

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أن الأصوات التي سمعت مساء أمس الأحد في محافظتي الزرقاء والمفرق ناتجة عن التعامل مع عدد من المتفجرات القديمة (الذخائر العمياء) من قبل سلاح الهندسة الملكي.

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