الجيش: التعامل مع متفجرات قديمة السبب وراء الأصوات التي سُمعت بمحافظتين

وبين المصدر أنه لم ينتج عن تلك التفجيرات أي أضرار بشرية أو مادية إذ تم التعامل معها ليلاً نظراً لطبيعة المتفجرات وكمياتها ولضمان تفجيرها في المناطق المخصصة لها بعيداً عن المواطنين وممتلكاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 5 أطباء أردنيين.. ونقابة الاطباء تنعاهم
-
قطع مؤقت للكهرباء عن مناطق في الأردن (أسماء)
-
رئيس مجلس محافظة الكرك يتفقد مشاريع تطوير وادي ابن حماد
-
الجامعة الأردنية تنظم معرض التراث الدولي
-
اعتماد مجلس إدارة القيادات العربية الشابة بعضوية الأردن
-
الأمن العام ينفذ حملة تبرع بالدم للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء
-
مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في الأردن خلال الساعات الماضية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام