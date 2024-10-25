 
الجمعة 2024-10-25 07:29 م
 

الجيش العربي يُحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة طائرات مسيّرة

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
الجمعة، 25-10-2024 06:32 م

الوكيل الإخباري-   ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الجمعة على واجهتها الغربية، محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين (درون).

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولتي التهريب بواسطة الطائرتين المسيرتين اللتان حاولتا اجتياز الحدود"، مبيناً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما ومتابعتهما، إذ تم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 

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