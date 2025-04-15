الجيش العربي يرفع العلم الأردني على أعلى قمة جبلية في المملكة

وتأتي هذه المبادرة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية وتجسيداً لمعاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة وضمن نهج القوات المسلحة الأردنية في تعزيز رمزية العلم الأردني كعنوان للكرامة والعزة والسيادة الوطنية، وترسيخاً لدور بواسل الجيش العربي في الحفاظ على الراية الأردنية ورفعها عالية في ميادين الشرف والبطولة.
ويُعد جبل أم الدامي، الواقع جنوب المملكة ضمن سلسلة جبال وادي رم، أعلى قمة جبلية في الأردن بارتفاع 1,900 متر فوق سطح البحر
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن راية الوطن ستبقى بإذن الله خفّاقة في عنان السماء، بهمة رجالها وسواعد نشامى ونشميات الجيش العربي، والمخلصين من أبناء الوطن لثرى الأردن العزيز وقيادته الهاشمية المجيدة.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة
-
وزير الاتصال الحكومي يصدر إيجازا صحفيا بعد قليل
-
بيان صادر عن دائرة المخابرات العامة
-
الملك يبحث مع السيناتور الأميركي جوني إرنست جهود وقف الحرب على غزة
-
إجراء عملية جراحية لترميم عنق مريض بالخدمات الطبية الملكية
-
القوات المسلحة الأردنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني
-
3 مترشحين يتنافسون على منصب نقيب أطباء الأسنان
-
الجامعة الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع "كونِك مي"