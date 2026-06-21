الأحد 2026-06-21 11:39 م

الجيش: دماء الشهداء أمانة وحقوقهم لا تسقط بالتقادم

ف
أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 11:21 م

الوكيل الإخباري-  قالت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه "لطالما كانت العدالة انتصاراً للحق وحفظاً لدماء الأبرياء وصوناً لهيبة الدولة ومؤسساتها، واليوم ومع تنفيذ الأحكام القضائية القطعية بحق المدانين باستشهاد عددٍ من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، يؤكد الأردن مجدداً أن تضحيات أبنائه الشهداء ستبقى مصونة بالقانون، وأن أمن الوطن وسلامة مواطنيه، مسؤولية لا تهاون فيها ولا مساومة".

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وأضافت القوات المسلحة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه "لقد أثبتت الدولة الأردنية مجدداً أن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم، وأن يد العدالة تمتد إلى كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حراس الوطن والمدافعين عنه، فبين الجريمة و تنفيذ العدالة قد تمر سنوات، لكن الدولة لا تنسى، والقانون لا يغفل، ودماء الشهداء تبقى أمانة في أعناق الجميع".


وتابعت "رحم الله الشهداء الأبرار الذين كتبوا بدمائهم صفحات المجد والفداء، وجسّدوا أسمى معاني التضحية والإقدام وستبقى تضحياتهم خالدة في وجدان الأردنيين جميعاً، شاهدة على أن أمن الوطن واستقراره صُنع بسواعد أبنائه وتضحياتهم، وأنه سيبقى عصياً على الإرهاب وأذرعه بعون الله".
المملكة

 
 


gnews

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