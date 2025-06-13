الجيش على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها

وأكد المصدر أن القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة بالمنطقة، وأن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية واللوجستية واليقظة العالية للتعامل مع جميع الظروف وأي حدث طارئ.
وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والقلق، مشددا على أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهمتها الرئيسة في الدفاع عن الوطن من أي تهديد يراد به زعزعة أمنه واستقراره.
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