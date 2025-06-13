الجمعة 2025-06-13 10:13 ص
 

الجيش على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الاردنية
 
الجمعة، 13-06-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وضعت التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها، نظرا لما يشهده الإقليم من تصعيد عسكري.

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وأكد المصدر أن القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة بالمنطقة، وأن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية واللوجستية واليقظة العالية للتعامل مع جميع الظروف وأي حدث طارئ.


وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والقلق، مشددا على أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهمتها الرئيسة في الدفاع عن الوطن من أي تهديد يراد به زعزعة أمنه واستقراره.

 
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