الجيش على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وضعت التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها، نظرا لما يشهده الإقليم من تصعيد عسكري.

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وأكد المصدر أن القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الحاصلة بالمنطقة، وأن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية واللوجستية واليقظة العالية للتعامل مع جميع الظروف وأي حدث طارئ.