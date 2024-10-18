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الجيش: لا صحة لما تداوله إعلام عبري باجتياز عسكريين أردنيين الحدود

شعار القوات
شعار القوات الأردنية
الجمعة، 18-10-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية، باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وبيّن المصدر إن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يتابع التطورات مؤكداً ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

 
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