الجيش لسكان ياجوز: لا تقلقوا تفجير مقطع صخري فقط

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي بهدف إزالة عوائق صخرية لتحسين طبيعة الموقع، وبما يخدم متطلبات السلامة العامة.
وأكد المصدر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، مشيراً إلى أن التفجير سيتم ضمن أوقات محددة وتحت إشراف كوادر مختصة من مديرية سلاح الهندسة الملكي، ولن يكون له أي تأثير خارج نطاق الموقع المحدد.
ودعا المصدر المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة إلى عدم القلق، وتجنب الاقتراب من موقع العمل خلال فترة التنفيذ، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.
