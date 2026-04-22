الأربعاء 2026-04-22 03:29 م

الجيش لسكان ياجوز: لا تقلقوا تفجير مقطع صخري فقط

الأربعاء، 22-04-2026 01:42 م

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه سيتم ظهر اليوم تنفيذ تفجير مسيطر عليه لمقطع صخري في منطقة ياجوز، الواقعة بالقرب من محيط القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي بهدف إزالة عوائق صخرية لتحسين طبيعة الموقع، وبما يخدم متطلبات السلامة العامة.


وأكد المصدر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، مشيراً إلى أن التفجير سيتم ضمن أوقات محددة وتحت إشراف كوادر مختصة من مديرية سلاح الهندسة الملكي، ولن يكون له أي تأثير خارج نطاق الموقع المحدد.


ودعا المصدر المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة إلى عدم القلق، وتجنب الاقتراب من موقع العمل خلال فترة التنفيذ، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

 
 


القاضي: جهود وطنية بتوجيهات ملكية عززت حضور وتأثير المرأة في صناعة القرار

شؤون برلمانية القاضي: جهود وطنية بتوجيهات ملكية عززت حضور وتأثير المرأة في صناعة القرار

بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات برنامج Xceed لعام 2026 للشباب

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات برنامج Xceed لعام 2026 للشباب

عربي ودولي سيئول: منشأة نووية سرية بمدينة "كوسونغ" في كوريا الشمالية

الشواربة يلتقي رئيس وأعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

أخبار محلية الشواربة يلتقي رئيس وأعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

ربيع الحُفر في عين الباشا: لا ورود وأزهار بل مطبات ونتوءات وإصلاح المركبات لا يتوقف

أخبار محلية ربيع الحُفر في عين الباشا: لا ورود وأزهار بل مطبات ونتوءات وإصلاح المركبات لا يتوقف

أخبار محلية الحكم على الملاكم الذي قتل حلاق صالون الزرقاء أيلول الماضي

"الصحة النيابية" تلتقي القائم بأعمال السفارة الليبية

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تلتقي القائم بأعمال السفارة الليبية

أخبار محلية اجتماع موسع.. الحكومة تعد بمتابعة ارتفاع أسعار اللحوم وشركات الاستيراد تنفي الاحتكار



 
 






