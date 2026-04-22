الجيش لسكان ياجوز: لا تقلقوا تفجير مقطع صخري فقط

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه سيتم ظهر اليوم تنفيذ تفجير مسيطر عليه لمقطع صخري في منطقة ياجوز، الواقعة بالقرب من محيط القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي بهدف إزالة عوائق صخرية لتحسين طبيعة الموقع، وبما يخدم متطلبات السلامة العامة.



وأكد المصدر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، مشيراً إلى أن التفجير سيتم ضمن أوقات محددة وتحت إشراف كوادر مختصة من مديرية سلاح الهندسة الملكي، ولن يكون له أي تأثير خارج نطاق الموقع المحدد.