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الجيش: مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم بمنطقة خالية في جرش

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الخميس، 31-10-2024 11:01 م
الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أن مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم الخميس في منطقة خالية من السكان ببلدة سوف بمحافظة جرش بعد دخولها المجال الجوي الأردني.اضافة اعلان


وبين المصدر أنه لم تقع أية إصابات جراء الحادثة التي أدت إلى اشتعال النيران والتي قامت فرق الدفاع المدني بإخمادها.

وأوضح المصدر إلى أنه جرى إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.

وأشار إلى توقع حصول مثل هذه الحوادث نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مهيبا بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المواقع التي تسقط فيها مثل هذه الأجسام وعدم الاقتراب منها أو التجمع حولها لما قد تشكله من خطورة عليهم وإبلاغ الجهات المعنية على الفور.
 
gnews

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