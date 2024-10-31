الجيش: مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم بمنطقة خالية في جرش

وبين المصدر أنه لم تقع أية إصابات جراء الحادثة التي أدت إلى اشتعال النيران والتي قامت فرق الدفاع المدني بإخمادها.
وأوضح المصدر إلى أنه جرى إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.
وأشار إلى توقع حصول مثل هذه الحوادث نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مهيبا بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المواقع التي تسقط فيها مثل هذه الأجسام وعدم الاقتراب منها أو التجمع حولها لما قد تشكله من خطورة عليهم وإبلاغ الجهات المعنية على الفور.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض "أصوات المرجان" في قلعة العقبة
-
تعليمات جديدة لتسجيل وترخيص الدراجات الآلية
-
60 شاحنة أردنية تحمل مواد إغاثية تعبر إلى غزة خلال أسبوع
-
انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في الطفيلة
-
صدور تعليمات موافقة الداخلية على تملك غير الأردني للعقارات