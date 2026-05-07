الجيش والأمن العام يؤجلان أقساط السُلف لشهر أيار بمناسبة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ومديرية الأمن العام تأجيل القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر أيار 2026.





ويأتي هذا القرار تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.





