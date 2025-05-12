الجيش يؤجل أقساط السلف والقروض الحسنة عن شهر أيار

ويأتي هذا القرار تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، خلال عيد الأضحى المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال
-
مواطنة تناشد من أجل العثور على محفظة بداخلها سنسال ذهب ومبلغ مالي
-
الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى تركيا
-
السير تكشف عن السبب وراء تعطل عدد من المركبات في شوارع المملكة أمس
-
فصل للتيار الكهربائي في هذه المناطق الخميس القادم
-
الجامعةُ الأردنيّة تقرّر تأجيل أقساط قروض صندوق الادّخار
-
الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع بالمنطقة
-
الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية