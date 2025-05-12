الجيش يؤجل أقساط السلف والقروض الحسنة عن شهر أيار

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الوكيل الإخباري- بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، اليوم الإثنين، تأجيل القسط الشهري للسلف والقروض الحسنة الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر أيار 2025. اضافة اعلان





ويأتي هذا القرار تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، خلال عيد الأضحى المبارك.