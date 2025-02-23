الجيش يتصدى لمحاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
“التنمية والتشغيل”: تمويل 1599 مشروعا بقيمة 21.1 مليون دينار
-
الموافقة على 299 تسوية لقضايا ضريبية
-
حوافز شهرية وشهادات معتمدة.. سجل الآن بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - رابط
-
الموافقة على قيام وزارة الشباب بتنظيم الأنشطة الشبابية لفعاليات عمان عاصمة الشباب العربي
-
إقرار نظام منصة إلكترونية لتداول المنتجات البستانية تكشف الأسعار وتحدد نسبة الربح
-
الحكومة تقر النظام المعدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
نظام لرصد حالات الولادة والوفاة والتبليغ خلال 24 ساعة
-
استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن