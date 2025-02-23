 
الأحد 2025-02-23 02:07 م
 

الجيش يتصدى لمحاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

المخدرات المضبوطة
المخدرات المضبوطة
الأحد، 23-02-2025 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الأحد، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

اضافة اعلان


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

خاص بالوكيل خبير اقتصادي: تهويل المنخفض ألحق ضررا بالأردنيين وزاد من إنفاقهم

نقود

أخبار محلية “التنمية والتشغيل”: تمويل 1599 مشروعا بقيمة 21.1 مليون دينار

ا

أسواق ومال مصر.. تراجع كبير لسوق السيارات الأوروبية لصالح المركبات الصينية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الموافقة على 299 تسوية لقضايا ضريبية

ا

أخبار محلية حوافز شهرية وشهادات معتمدة.. سجل الآن بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - رابط

وزارة الشباب

أخبار محلية الموافقة على قيام وزارة الشباب بتنظيم الأنشطة الشبابية لفعاليات عمان عاصمة الشباب العربي

العاصمة عمان

أخبار محلية إقرار نظام منصة إلكترونية لتداول المنتجات البستانية تكشف الأسعار وتحدد نسبة الربح

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقر النظام المعدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة



 




الأكثر مشاهدة