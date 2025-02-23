الجيش يتصدى لمحاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الأحد، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.