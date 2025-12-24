الجيش يتعامل مع جماعات تهريب أسلحة ومخدرات على الواجهة الشمالية

وبينت القوات المسلحة الأردنية أنها تجري تقييماً للموقف عملياتياً واستخبارياً لتحييد تلك الجماعات والتعامل معها، ومنع مختلف أشكال التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات في إطار دورها في حماية أمن واستقرار المملكة.
وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات مع الجماعات التي تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات لا تزال مستمرة.
وأكد عدم وجود إصابات في صفوف القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل كافة فور انتهاء العملية.
