الأربعاء 2026-07-15 11:07 ص

الجيش يحبط اختراقا للمجال الجوي الأردني ويسقط 3 صواريخ قادمة من إيران

ودعا المصدر المواطنين إلى الالتزام بما يصدر عن القوات المسلحة والجهات الرسمية من بيانات ومعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة.
شعار القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
 
الأربعاء، 15-07-2026 07:19 ص

الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الأربعاء، 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

وأكد المصدر أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة، وأن عملية الاعتراض والإسقاط نُفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه، مشيراً إلى أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وبيّن أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، وجرى تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة، حفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات.

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتواصل مراقبة الأجواء الأردنية ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وأكد أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي الأردني وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية سيادة المملكة والمحافظة على أمنها الوطني، دون تهاون أو تأخير.

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 ودعا المصدر المواطنين إلى الالتزام بما يصدر عن القوات المسلحة والجهات الرسمية من بيانات ومعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة.

 
 


gnews

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