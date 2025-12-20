السبت 2025-12-20 10:21 م

الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

السبت، 20-12-2025 07:33 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية السبت على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.اضافة اعلان


ووفق بيان القوات المسلحة، جرى التعامل معها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


