الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

ووفق بيان القوات المسلحة، جرى التعامل معها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
