الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

وجرى التعامل معها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل
-
أكثر من ألفي رقيب سير يشاركون في الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة
-
رئيس الوزراء يوجّه لوضع جميع الإمكانيات لمعالجة أضرار الأحوال الجوية
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 170 كم خلال الأجواء الماطرة
-
الامن العام : 9 إصابات بحادث سير بين 7 مركبات
-
4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري
-
تأخير دوام الدوائر الحكومية في الكرك حتى العاشرة صباحًا
-
بلدية الوسطية تمدد العمل بمديرية ضريبة الأبنية والأراضي