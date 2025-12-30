الثلاثاء 2025-12-30 10:12 ص

الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
الثلاثاء، 30-12-2025 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء على واجهتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

وجرى التعامل معها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 


