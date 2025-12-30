الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء على واجهتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

اضافة اعلان