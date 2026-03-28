الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر السبت على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.





وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





