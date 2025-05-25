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الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية

طائرتان مسيرتان
طائرتان مسيرتان
 
الأحد، 25-05-2025 10:56 م
الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت فجر اليوم الاحد من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرتين ومتابعتهما، وتم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الجنوبية تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـــن والتأثير على الأمن الوطني.
 
gnews

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