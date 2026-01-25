الجيش يحبط ثلاث محاولات تهريب مواد مخدرة

-
أخبار متعلقة
-
البلقاء التطبيقية تُدرج في 9 حقول علمية بتصنيف التايمز العالمي 2026
-
الوطنية للتشغيل والتدريب تحصل على شهادتي ISO 45001 وISO 14001
-
معهد الدراسات المصرفية يفتتح أكاديمية ومختبر الفنتك الأردنية رسميًا
-
وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 316 حالة في 2025
-
تعطل مركبتين يسبب تباطؤًا مروريًا بين الدوارين الرابع والخامس
-
الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس
-
لجان النيابية تناقش اليوم مشروع قانون التأمين وبدائل دور الإيواء
-
وزارة التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة