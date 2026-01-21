الأربعاء 2026-01-21 04:12 م

الجيش يحبط خمس محاولات تهريب كمية كبيرة من المخدرات

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، خمس محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، جرى تنفيذها باستخدام بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة أُطلقت بالتزامن بقصد تشت
ارشيفية
 
الأربعاء، 21-01-2026 02:01 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، خمس محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، جرى تنفيذها باستخدام بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة أُطلقت بالتزامن بقصد تشتيت جهد وحدات حرس الحدود والإفلات من المراقبة.اضافة اعلان


وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة والرصد الدقيق، من اكتشاف جميع المحاولات في مواقع مختلفة، حيث جرى إحباط محاولتين في موقع الإطلاق ضمن عملية نوعية، فيما جرى التعامل مع ثلاث محاولات أخرى وإسقاط البالونات وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية.

وجرى تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنها ماضية في تسخير جميع قدراتها وإمكاناتها لمنع عمليات التهريب والتسلل، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الخارجية النيابية تبحث مع السفير البلغاري تعزيز العلاقات الثنائية

ف

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

سوريا .. تأجيل بدء العام الدراسي لجميع الطلبة حتى الأول من شباط

عربي ودولي سوريا .. تأجيل بدء العام الدراسي لجميع الطلبة حتى الأول من شباط

ل

شؤون برلمانية المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الزراعة لعام 2024

تعبيرية

خاص بالوكيل وفاة طفلين وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة واحدة إثر حريق منزل في جبل الجوفة

7عغ6

فيديو منوع شخص يشارك: بوظة بنكهة التبن! 😳🍦

ل

اقتصاد محلي 8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

فلق

فيديو منوع براعة طفل في التمثيل.. هل يستحق جائزة الأوسكار؟



 






الأكثر مشاهدة