الجيش يحبط خمس محاولات تهريب كمية كبيرة من من المخدرات

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، خمس محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، جرى تنفيذها باستخدام بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة أُطلقت بالتزامن بقصد تشت
أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، خمس محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، جرى تنفيذها باستخدام بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة أُطلقت بالتزامن بقصد تشتيت جهد وحدات حرس الحدود والإفلات من المراقبة.


وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة والرصد الدقيق، من اكتشاف جميع المحاولات في مواقع مختلفة، حيث جرى إحباط محاولتين في موقع الإطلاق ضمن عملية نوعية، فيما جرى التعامل مع ثلاث محاولات أخرى وإسقاط البالونات وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية.

وجرى تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنها ماضية في تسخير جميع قدراتها وإمكاناتها لمنع عمليات التهريب والتسلل، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.
 
 


