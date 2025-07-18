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الجيش يحبط محاولة تسلل شمال المملكة .. تفاصيل

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الجمعة، 18-07-2025 10:41 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الجمعة، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة حيث تم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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