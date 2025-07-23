الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكّنت أمس الثلاثاء من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة، وذلك على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.

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وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.