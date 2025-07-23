الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تواصل تنفيذ واجباتها بكل كفاءة ويقظة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
تدهور قلاب يتسبب بأزمة مرورية في القويسمة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء
-
أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل -اسماء
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
بحث تعزيز البيئة التعليمية الآمنة في مدارس مخيم الزعتري
-
زراعة الأغوار الشمالية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول
-
الزرقاء تحتضن فعاليات مهرجان "تحت الأضواء"