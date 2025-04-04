الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة

وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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