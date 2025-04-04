الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة

الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الجمعة، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

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وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.