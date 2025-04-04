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الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة

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أرشيفية
 
الجمعة، 04-04-2025 10:42 م

الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الجمعة، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

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وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

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