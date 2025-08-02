الأحد 2025-08-03 02:34 م
 

الجيش يحبط محاولة تسلل مسلحين عبر الحدود الشرقية ويقتل اثنين منهم

مركبة عسكرية للقوات المسلحة الأردنية
مركبة عسكرية للقوات المسلحة الأردنية
 
السبت، 02-08-2025 02:05 م
الوكيل الإخباري-   تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية الجمعة، من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة، اذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري. اضافة اعلان
 
 
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