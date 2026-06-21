الأحد 2026-06-21 10:23 ص

الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الواجهة الحدودية الشمالية

أحد أفراد حرس الحدود في القوات المسلحة الأردنية
أحد أفراد حرس الحدود في القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 21-06-2026 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، فجر الأحد، محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
 
 


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