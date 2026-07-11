الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة

وجرى رصد الطائرة من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن قوات حرس الحدود تواصل تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار، وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لمنع مختلف محاولات التسلل والتهريب، والتصدي بحزم لكل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها.
-
أخبار متعلقة
-
تعميم حكومي هام على جميع الوزارات والدوائر الرسمية
-
الأردن وقطر يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء الإقليمي وإنهاء التصعيد
-
جرش: 20 مشروعا إنتاجيا تعكس الهوية التراثية في مهرجان صيف الأردن
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي اليوم السبت
-
وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في وسط البلد
-
استحداث عيادات اختصاص مسائية في مستشفى الزرقاء
-
توضيح بشأن امتحانات التوجيهي السبت
-
أوقاف لواء الكورة: جولات تفتيشية لمتابعة سير العمل في مراكز تحفيظ القرآن