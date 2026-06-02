الثلاثاء 2026-06-02 04:57 م

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

جانب من المضبوطات
 
الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم الثلاثاء على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً.

وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 


