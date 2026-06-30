الثلاثاء 2026-06-30 10:02 م

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
 
الثلاثاء، 30-06-2026 08:50 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.اضافة اعلان
 
 


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