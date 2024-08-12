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الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة

الجيش العربي
الجيش العربي




 

الإثنين، 12-08-2024 03:42 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الاثنين، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة للحدود بطريقة غير مشروعة، تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
gnews

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