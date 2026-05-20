الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر 3 طائرات مسيرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة 3 طائرات مسيّرة على واجهتها الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

