الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

و
جانب من المضبوطات
 
السبت، 02-05-2026 12:03 م

الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم السبت على واجهتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 


ن

و

ة

ز

و

و

ة

و

