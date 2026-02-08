الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
-
