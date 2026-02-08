الأحد 2026-02-08 05:02 م

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة

الأحد، 08-02-2026 03:09 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء أمس السبت، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود، وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
 
 


الأكثر مشاهدة