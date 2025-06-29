الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق مقذوف قادم من سوريا

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، رصدت إطلاق المقذوف من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وبعد تكثيف البحث والتفتيش، تم ضبط المقذوف المحمل بنحو 500 غرام من مادة الكرستال المخدرة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، أو أي مساعٍ يراد بها التاثير على الأمن الوطني الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تبدأ بمنح التأشيرات للأردنيين الراغبين بالسفر براً عبر المملكة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحباشنة والحنيطي
-
اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة
-
"المواصفات": تقييم المطابقة يشمل جميع المركبات المستوردة بغض النظر عن المنشأ
-
مؤسسة الغذاء: إيقاف 3 مصانع لمادة الميثانول التي أودت بحياة 7 أشخاص
-
لجنة الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تزور السفارة القطرية
-
مذكرة تفاهم لرصد أداء بلدية بني عبيد
-
الأميرة وجدان الهاشمي ترعى حفل توزيع جوائز مسابقة "تصميم مقاعد بالفسيفساء" في مادبا