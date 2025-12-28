الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها.

