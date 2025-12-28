الأحد 2025-12-28 10:49 ص

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 28-12-2025 09:23 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها.

اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وذكرت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن الحادث وقع أمس في منزل نعمان بحي بوت هك في العاصمة الأفغانية، مشيرة إلى أن الانفجار الذي تسبب في مقتله ناتج عن تسرب غاز، ولم يتم الإعلان رسميا عن السبب الدقيق حتى ا

عربي ودولي أفغانستان.. مقتل مساعد رئيس الاستخبارات في انفجار غاز بكابول

جامعة الطفيلة التقنية

أخبار محلية تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية

جلسة لمجلس الأمن

عربي ودولي جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية 308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية

جامعة مؤتة

أخبار محلية جامعة مؤتة تؤخر الدوام الرسمي لغاية الساعة العاشرة

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

خاص بالوكيل وزير الصحة: تنظيم صرف الأدوية الشهرية لتخفيف الازدحام وتوسيع استخدام تطبيق حكيمي

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية مستمرة بتفويض مدراء التربية والتعليم بشأن دوام المدارس بالتنسيق مع الحكام الإداريين



 






الأكثر مشاهدة