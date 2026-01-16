الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمّان
-
بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمّان
-
القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق
-
%25.6 نسبة ارتفاع زوار جبل نيبو خلال 11 شهرا
-
إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط
-
قائد قوات بعثة الأمم المتحدة يقلّد مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1) ميداليات الخدمة المتميزة
-
الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة
-
المحاسنة تتفقد واقع الزراعات على جوانب سيل جرش