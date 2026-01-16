الجمعة 2026-01-16 11:56 ص

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

جانب من المضبوطات
الجمعة، 16-01-2026 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الجمعة، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.اضافة اعلان


وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


