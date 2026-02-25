الجيش يحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات

وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. وفاة ثانية بحادث سير "رأس العين" وحُزن على رحيل الشاب حمزة
-
وزير التربية والتعليم يوجه رسالة للمعلمين في كافة أرجاء المملكة
-
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
-
20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد 2007
-
فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء
-
الضمان : تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيبدأ اعتبارا من العام 2030
-
أوقاف الرصيفة تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول
-
مسجد المفرق الكبير يتبوأ مكانة روحانية في نفوس أبناء المحافظة