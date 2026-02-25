الأربعاء 2026-02-25 11:15 ص

الجيش يحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات

جانب من المضبوطات
الأربعاء، 25-02-2026 09:59 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.اضافة اعلان


وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


