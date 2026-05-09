الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر السبت، على واجهتها ثلاث محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً.





وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





