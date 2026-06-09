الثلاثاء 2026-06-09 09:21 ص

الجيش يحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً.

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وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 


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