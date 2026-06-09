الجيش يحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً.

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