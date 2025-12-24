الأربعاء 2025-12-24 10:37 م

الجيش يُحّيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة

الجيش يُحّيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة
الجيش يُحّيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة
الأربعاء، 24-12-2025 10:07 م
الوكيل الإخباري-  حيّدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الأربعاء، عدداً من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


وقامت القوات المسلحة باستهداف عدد من المصانع والمعامل التي تتخذها هذه الجماعات أوكاراً لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية وتم تدمير المواقع المحددة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، وستستمر بالتصدي لأية تهديدات بالقوة بالمكان والزمان المناسبين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي عراقجي يدعو واشنطن إلى عدم خداع العالم بكلمات عن اليد الممدودة

المارد الأخضر يفشل في تحقيق أحلام جماهيره ويودع أبطال آسيا 2

أخبار محلية المارد الأخضر يفشل في تحقيق أحلام جماهيره ويودع أبطال آسيا 2

الجيش يُحّيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة

أخبار محلية الجيش يُحّيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة

سيدة أجنبية بين ضحايا تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

عربي ودولي سيدة أجنبية بين ضحايا تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

متحف آثار جرش يوثق تاريخ المدينة عبر العصور

أخبار محلية متحف آثار جرش يوثق تاريخ المدينة عبر العصور

ل

أخبار محلية الملكة تهنئ بعيد الميلاد المجيد

ل

عربي ودولي اعتراض عدة مسيرات أوكرانية في موسكو وتضرر منازل في كورسك

ر

أخبار محلية مواطنون في الأغوار الشمالية يطالبون بصيانة طريق كريمة والمشارع



 






الأكثر مشاهدة