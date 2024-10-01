 
الثلاثاء 2024-10-01 10:01 م
 
 

الجيش يدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الثلاثاء، 01-10-2024 08:16 م

الوكيل الإخباري-   دعت القوات المسلحة الأردنية، مساء الثلاثاء، المواطنين إلى البقاء في بيوتهم، بعد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.

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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه "تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

 
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