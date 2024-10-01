الجيش يدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه "تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".
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