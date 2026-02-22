الجيش يسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في نابلس

الوكيل الإخباري- سَيَّرت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/9، تضم مواد طبية وغذائية وإنسانية، دعماً للجهود الصحية والإنسانية المتواصلة في دعم واسناد الأشقاء في مدينة نابلس.

واشتملت القافلة، التي تضم 6 شاحنات، على كميات من المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية، والمياه، جرى تجهيزها من قبل مديرية التموين والنقل الملكي، بما يضمن استمرارية عمل المستشفى بكامل طاقته التشغيلية في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمراجعين.



ويواصل المستشفى الميداني الأردني نابلس/9 تقديم خدماته الصحية من خلال طواقم طبية وفنية متخصصة في مختلف المجالات، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الظروف الصحية والمعيشية القائمة، تجسيداً للدور الإنساني الثابت الذي تضطلع به القوات المسلحة في دعم القطاع الصحي وانسجاماً مع رسالتها في الإغاثة وتقديم العون في مختلف الظروف والمواقع.