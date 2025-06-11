الأربعاء 2025-06-11 12:48 م
 

الجيش يصدر بياناً حول إصابة ممرض بشظية بمحيط المستشفى الميداني الأردني بالقطاع

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 11-06-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن أحد الممرضين العاملين في المستشفى الأردني الميداني جنوب قطاع غزة قد تعرض صباح اليوم الأربعاء اثناء تواجده داخل المستشفى لإصابة باليد والفخذ الأيسر بواسطة شظية سقطت في محيط المستشفى الميداني.اضافة اعلان


وبين المصدر أنه جرى الكشف على الممرض من قبل الأطباء المختصين، حيث تبين حدوث جرح قطعي في اليد اليسرى والفخذ الأيمن وتم إدخاله لغرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة، مبيناً أن حالته العامة متوسطة وسيتم إجلائه مساء اليوم إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية تمهيداً لاستكمال علاجه.
 
gnews

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