الجيش يطبق قواعد الاشتباك.. ويسقط طائرتين مسيّرتين على الحدود

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

