الجيش يطلق حملة "طرود الخير" لتوزيع 10 آلاف طرد خيري خلال رمضان

واشتملت طرود الخير على مواد غذائية وتموينية أساسية، حيث سيتم توزيع نحو (10000) طرد خيري طيلة شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الشبابية، للمساهمة في مساعدة المجتمع المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وعبّر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة الأردنية على ما تقدمه من كافة اشكال الدعم الانساني في مختلف مجالات حياتهم اليومية خدمة لهم في مختلف مناطق المملكة.
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