الجيش يطلق حملة "طرود الخير" لتوزيع 10 آلاف طرد خيري خلال رمضان

الوكيل الإخباري- أطلقت، امس الأربعاء، حملة طرود الخير الرمضانية، والتي تهدف إلى توزيعها طيلة أيام الشهر الفضيل، على الأسر العفيفة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار الدور التنموي والإنساني الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان المبارك

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واشتملت طرود الخير على مواد غذائية وتموينية أساسية، حيث سيتم توزيع نحو (10000) طرد خيري طيلة شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الشبابية، للمساهمة في مساعدة المجتمع المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.