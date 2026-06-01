الإثنين 2026-06-01 08:10 م

الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة
الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة
 
الإثنين، 01-06-2026 07:40 م

الوكيل الإخباري-   وصلت إلى أرض المهمة، الاثنين، دفعة جديدة تضم 31 من الكوادر الطبية والإدارية والفنية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية، للانضمام إلى مرتبات المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة منطقة تل الهوى.

اضافة اعلان


وكان في استقبال الكوادر والبعثة الطبية الجديدة فور وصولها، قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 10، الذي أكد على أهمية الدور الحيوي الملقى على عاتقهم في إسناد زملائهم الموجودين في المستشفى، ومواصلة الجهود لإدامة هذه الرسالة الإنسانية النبيلة في أرض المهمة.


وتأتي هذه الخطوة لرفد المستشفى بكفاءات متخصصة تضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الكفاءة، ومواجهة حجم الضغط المتزايد على المنظومة الصحية في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يشهدها القطاع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

أخبار محلية الصحة: لا نقص بالاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها

الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3

أخبار محلية الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3

الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

أخبار محلية الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي

أخبار الشركات جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويفتتح عدداً من مشاريعها الاستراتيجية والتوسعية الكبرى

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي وزيرة ألمانية ونظيرها النرويجي يلغيان زيارة تضامن لبيروت

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي تضرر مستشفى في مدينة صور بجنوب لبنان جراء ضربة إسرائيلية

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

عربي ودولي إيران: إذا شنت إسرائيل هجمات على بيروت فإننا نحذر سكان شمال إسرائيل بضرورة المغادرة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين جيش الاحتلال يحرق عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 