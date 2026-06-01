الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

الوكيل الإخباري- وصلت إلى أرض المهمة، الاثنين، دفعة جديدة تضم 31 من الكوادر الطبية والإدارية والفنية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية، للانضمام إلى مرتبات المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة منطقة تل الهوى.

وكان في استقبال الكوادر والبعثة الطبية الجديدة فور وصولها، قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 10، الذي أكد على أهمية الدور الحيوي الملقى على عاتقهم في إسناد زملائهم الموجودين في المستشفى، ومواصلة الجهود لإدامة هذه الرسالة الإنسانية النبيلة في أرض المهمة.