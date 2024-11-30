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الجيش يعلن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
السبت، 30-11-2024 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري(الخاص بالافراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 8/12/2024 للحصول على القرض.اضافة اعلان


أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر12 - 2024

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 12 - 2024
 
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