 
الثلاثاء 2024-12-31 11:51 ص
 

الجيش يعلن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري

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أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 10:15 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط.

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ودعت المستفيدين إلى مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8/01/2025 للحصول على القرض.


أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان


أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان

 
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