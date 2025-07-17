الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط

الوكيل الإخباري- تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للعمل بمهنة ممرض أسنان ولحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم (شامل ناجح) وحسب التخصصات التالية:



أ.بكالوريوس صحة الفم والأسنان.

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ب.بكالوريوس علوم طب الأسنان.



جـ.بكالوريوس مساعد طبيب أسنان.